Chris Hemsworth: “Grazie interisti! Tutti in piazza per la blue steel”. Gli risponde Zhang

Lo scudetto dell'Inter arriva fino in Australia. Chris Hemsworth, l'attore che interpreta Thor, ha scherzato su una foto della festa

Lo scudetto dell'Inter arriva fino in Australia. Chris Hemsworth, l'attore che interpreta Thor, ha condiviso i festeggiamenti dei tifosi nerazzurri, ironizzando sull'immagine che ritrae i sostenitori interisti davanti al cartellone della sua ultima pubblicità.

"I miei sinceri ringraziamenti a tutti gli appassionati tifosi dell'Inter che si sono riuniti per festeggiare la mia nuova pubblicità. Pensavo che stessero festeggiando la loro recente vittoria, ma le persone a me più vicine, di cui mi fido, mi dicono che erano lì per applaudire la mia scelta di posare con la blue steel (la famosa posa del film Zoolander ndr)", il post ironico dell'attore.