CIES – Ecco i dati sulle squadre più fallose d’Europa. In Italia spicca l’Inter

Il CIES Football Observatory ha analizzato le formazioni di 35 campionati nazionali europei in base al numero di falli per partita nella stagione 2019/20, secondo i dati InStat. C’è anche la Serie A ovviamente tra i campionati analizzati ed è risultato che l’Inter è tra le squadre più fallose in Italia con 15,63 falli a gara quindi il +9% rispetto alla media dei campionati. La squadra meno fallosa in Italia invece è il Napoli con 11.89 falli commessi e quindi il -17% rispetto alla media della Serie A. La Juventus ha compiuto finora 13.63 falli a partita quindi il -5% rispetto al dato medio di tutte le squadre del campionato.

Il Liverpool, che ha vinto la Champions ed è primo in classifica in Premier ha commesso finora in generale in Europa il minor numero di falli per partita (8.1). Il dato è legato anche allo stile dell’arbitraggio ‘lascia correre’ dei direttori di gara inglesi perché se a partita in media, nei 35 campionati analizzati, si fischiano 27.2 falli a partita, nel campionato inglese se ne fischiano 20.4. La squadra più corretta in Europa però è l’Amburgo con il -32% dei falli rispetto agli altri club europei.

(Fonte: football-observatory.com)