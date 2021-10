CIES – Inter l’italiana che ha lanciato più talenti nei campionati Uefa. Le altre…

La classifica stilata dall’osservatorio di calcio internazionale premia il settore giovanile nerazzurro

L'AFC Ajax è in cima alla classifica del CIES Football Observatory 2021 dei club che hanno lanciato il maggior numero di calciatori che giocano nelle 31 principali divisioni dei paesi membri della UEFA. La squadra olandese ha allevato 81 giocatori attualmente attivi in questi campionati, sei in più dello Shakhtar Donetsk. Tra le italiane, la prima è l’Inter, ferma a quota 26. Staccate Roma (24) e Atalanta (22).