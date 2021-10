Cina, Evergrande al collasso: default previsto tra 48 ore. E il governo ha deciso che…

La crisi di Evergrande, colosso cinese dell'immobiliare a cui Suning ha prestato ben 2,6 miliardi di euro, sembra senza fine

"Il momento della verità sarà il 23 ottobre quando, al termine di un periodo di grazia di 30 giorni, Evergrande risulterà insolvente rispetto a una cedola da 83,5 milioni di dollari (70 milioni di euro) che doveva corrispondere a fine settembre. Nelle scorse settimane, il conglomerato di Shenzhen, oggi di nuovo a picco al suo rientro in borsa con un calo di oltre il 10%, non aveva onorato altri debiti in scadenza per circa 193 milioni di dollari (163 milioni di euro) e il quartier generale ha annunciato che difficilmente avrà la liquidità necessaria per farlo", scrive il quotidiano.