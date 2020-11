Cina, impresa Jiangsu Suning: rimonta in dieci, gol al 107′ e finale scudetto raggiunta

Il Jiangsu Suning è in finale scudetto nel campionato cinese. La squadra che condivide la proprietà con l’Inter ha eliminato lo Shanghai SIPG in una semifinale al cardiopalma. Dopo l’1-1 della partita di andata, il Jiangsu è andato sotto al 25′ per la rete di Yang Shiyuan.

La rimonta è stata avviata da Wu Xi, che ha pareggiato al minuto 78, con la squadra in 10 per l’espulsione di Abduhamit Abdugheni. Durante i tempi supplementari, gol partita di Luo Jing al 107′. Ora, il Jiangsu aspetta la vincente di Beijing Guoan e Guangzhou Evergrande: 0-0 all’andata a Pechino.