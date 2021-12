Cina, primo default per Evergrande: agenzia Fitch taglia rating dopo mancato pagamento

Primo default per il colosso del settore immobiliare cinese, Evergrande, che l'agenzia di rating Fitch ha declassato

Primo default per il colosso del settore immobiliare cinese, Evergrande, che l'agenzia di rating Fitch ha declassato, assieme alle sussidiarie Hengda e Tianji, dopo il mancato pagamento ad alcuni creditori delle cedole su bond offshore da 82,5 milioni di dollari, al termine del periodo di trenta giorni di tolleranza dopo la scadenza dei termini. Fitch ha declassato Evergrande da "C", che indica l'inizio di un processo di default, al livello di "restricted default" ("RD") l'ultimo gradino prima del default, per l'insolvenza di un'unita' del gruppo sugli interessi dei bond scaduti il 6 novembre scorso.