City, preso Ake per 45 milioni di euro. Guardiola molla la pista Skriniar?

Il Bournemouth avrebbe accettato un’offerta da circa 45 milioni di euro dal Manchester City per il difensore Nathan Ake. Come riportato dalla Bbc, Guardiola ha bisogno di rinforzare la difesa e guardava da tempo con interesse al giocatore. Ora sarebbe stato raggiunto un accordo economico con il club sulla base di 45 mln più uno di bonus. Ake, nazionale olandese di 25 anni, e’ al Bournemouth dal 2017 e ha totalizzato 121 presenze e 11 gol: ottime prestazioni malgrado la retrocessione in Championship del club che ha chiuso la Premier al 18° posto.

A questo punto, il Manchester City potrebbe mollare le piste che portano a Koulibaly e Skriniar.