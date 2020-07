Intervistato dal quotidiano Libero, Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha toccato anche il tema Skriniar, arrivato all’Inter nell’estate del 2017 proprio dal club blucerchiato e ora al centro di numerose voci di mercato:

“Per me Skriniar non si discute! Parliamo di un talento naturale: in difesa può giocare ovunque, a 3, a 4, anche a 2 e resta fortissimo, lo scriva. Se l’Inter lo vende? Questo bisogna bisogna chiederlo a Marotta e Ausilio“.

(Fonte: Libero)