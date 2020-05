Inter, che ipotesi per l’attacco: clamoroso scambio fra bomber? TS: “Chissà che Icardi…”

Gran parte del mercato dell’Inter sarà deciso dal futuro di Lautaro Martinez, da tempo nel mirino del Barcellona. In caso di addio, la dirigenza nerazzurra dovrà pensare a un sostituto di livello: i nomi in cima alla lista interista sono Timo Werner e Pierre-Emerick Aubameyang. E proprio l’attaccante dell’Arsenal, secondo Tuttosport, potrebbe essere uno dei protagonisti di uno scambio clamoroso che coinvolgerebbe Mauro Icardi, la cui unica certezza è che non farà ritorno a Milano:

“Chissà, per esempio, che Icardi non possa essere offerto all’Arsenal per arrivare ad Aubameyang, uno dei due obiettivi per l’attacco in caso di addio di Lautaro. L’ex Borussia Dortmund lascerà i Gunners che lo valutano fra i 50 e i 60 milioni, un po’ meno rispetto alla valutazione di Icardi“.