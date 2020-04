Gds – I club all’unanimità: si gioca, ma servono garanzie e chiarezza da Figc e Governo

Con voto unanime, tutte le venti società di Serie A hanno confermato l’intenzione di portare a termine la stagione 2019-2020. Un sì alla ripartenza, ma condizionato spiega la Gazzetta dello Sport. “Sarà l’emergenza sanitaria a dettare le condizioni della ripresa e soprattutto dovrà essere il Governo a indicare la strada ai club. Il Ministro Spadafora, che oggi ha convocato tutte le componenti del movimento per un punto della situazione, probabilmente sceglierà di prendere altro tempo prima di dettare una linea ufficiale”.

“I club hanno già chiesto rassicurazioni, in un documento condiviso da molte società e articolato in diversi punti. Dall’attuazione dei protocolli sanitari fino alla definizione preventiva delle date del calciomercato, che dovranno essere necessariamente rimodulate. Altri punti riguardano i vincoli contrattuali dei giocatori in scadenza o in prestito: la Fifa si è espressa in favore di una proroga, ma i club chiedono conferma formale alla Figc. Allo stesso modo chiedono che sia definita una «adeguata soluzione», prioritaria anche rispetto alla ripresa della preparazione, ad altre problematiche: cosa succederà se un giocatore risulterà positivo? Scatterà di nuovo la quarantena per tutto il gruppo? E a quel punto come potrà continuare il campionato?”

DIRITTI TV – “Altro fronte su cui i club si sono trovati concordi all’unanimità è quello dei diritti tv. Tema all’ordine del giorno era «la fatturazione e il pagamento della sesta rata» della stagione, prevista da contratto per il primo maggio. Alle richieste dei licenziatari (Sky, Dazn, Img) i club si sono negati. Le istanze riguardavano possibili sconti o dilazioni: le società hanno replicato con l’invito a rispettare i contratti in essere“.

(Gazzetta dello Sport)