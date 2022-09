Sky – Inter, Curva Nord a colloquio ad Appiano con Inzaghi e i giocatori: le ultime

Un colloquio per spronare tutta la squadra e lo staff a dare il meglio alle porte di un ciclo terribile, che diventa già molto importante

Un colloquio per spronare tutta la squadra e lo staff a dare il meglio alle porte di un ciclo terribile, che a questo punto diventa già molto importante per la stagione dell'Inter. Come riferisce Sky Sport, una delegazione della Curva Nord nerazzurra era presente quest'oggi ad Appiano Gentile.