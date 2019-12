Ts – Mercato Inter, Conte ha scelto: a sinistra il preferito è uno. Pronto un colpo alla ‘Lautaro’

In casa Inter sono due gli obiettivi per rinforzare il centrocampo in vista del mercato di gennaio: Rodrigo De Paul e Arturo Vidal. Ma c’è anche un terzo nome ed è quello di Cristian Ferreira, centrocampista del River classe ’99.

“I eri il club nerazzurro ha incontrato Marcelo Simonian , agente del ragazzo. La trattativa è bene avviata, tanto che tra le parti si discute sulla formula del trasferimento: l’Inter vorrebbe portarlo a Milano in prestito con diritto di riscatto, il River invece pretende l’obbligo. Affare che ricorda quello condotto, sempre a gennaio, con il Racing Avellaneda per portare Lautaro Martinez all’Inter con la benedizione di Diego Milito“, si legge su Tuttosport.

Oltre al centrocampo, l’obiettivo della società nerazzurra è anche quello di rinforzare la corsia sinistra.

“ Parallelamente ai discorsi legati al centrocampo, corrono le trattative per l’esterno sinistro che dovrà prendere il posto di Asamoah nelle gerarchie, questo alla luce dei problemi alla cartilagine del ginocchio sinistro del ghanese. Il preferito da Conte è Marcos Alonso , mentre l’alternativa è Matteo Darmian , giocatore già bloccato dall’Inter. Il club nerazzurro darà il via al “piano B” solo quando avrà capito che non ci saranno spiragli per Alonso che, per caratteristiche (è un laterale di spinta) è più funzionale rispetto a Darmian nella posizione in cui Conte vuole impiegarlo“.