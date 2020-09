Inter, si complica la pista Marcos Alonso: nuovo tentativo per Emerson, ma prima…

Il mercato dell’Inter potrebbe non essere finito qui: dopo aver puntellato il centrocampo con l’arrivo di Arturo Vidal, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per regalare ad Antonio Conte il tanto desiderato esterno sinistro. I primi nomi sulla lista sono quelli di Marcos Alonso e di Emerson Palmieri, entrambi attualmente in forza al Chelsea. Secondo Tuttosport, il ballottaggio sarebbe stato vinto dall’italo-brasiliano:

“Il tecnico sogna uno dei due terzini sinistri allenati all’epoca del Chelsea, Marcos Alonso o Emerson Palmieri. Il primo, più “anziano” di quattro anni (classe ’90 contro ’94), sembrava più facile da prendere, ma Lampard lo ha schierato già due volte titolare. Emerson, invece, finora non è mai stato convocato: piace a molti club in Italia (Juve, Napoli); l’Inter, una volta piazzati Dalbert e Asamoah, un tentativo lo farà“.