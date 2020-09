LIVE – Inter, Vidal ha completato le visite mediche. Atteso in sede nel pomeriggio per la firma

ore 11.33 – Sono terminate le viste mediche del centrocampista cileno all’Humanitas. Il giocatore rientra in hotel dove pranzerà e nel primo pomeriggio sarà in sede per completare l’iter burocratico e siglare il contratto con i nerazzurri.

ore 11.20 – Vidal, terminate le visite all’Humanitas si dirigerà nel pomeriggio verso la sede dell’Inter dove firmerà il contratto che legherà ai nerazzurri per i prossimi anni. Il cileno dovrebbe cominciare ad allenarsi con il gruppo nella giornata di domani ad Appiano Gentile.

ore 9.15 – Il centrocampista cileno è arrivato all’Humanitas dove completerà le visite mediche

ore 8.45 – Terminata la prima parte di visite mediche, il cileno lascia il Coni per completare le procedure mediche. Qui il video dell’uscita di Vidal dal CONI

Arrivato ieri sera da Barcellona, Arturo Vidal questa mattina si sottoporrà alle consuete visite mediche prima di firmare il contratto che legherà alla formazione nerazzurra per i prossimi anni. Il cileno è arrivato questa mattina al CONI dove sosterrà la prima parte delle visite mediche.

Beppe Bergomi a Skysport ha parlato dell’arrivo di Vidal all’Inter: «Conte lo vede trequartista, ma è un centrocampista completo. In Inter-Barcellona, a Milano, era uno dei due di centrocampo. Si può usare in più ruoli. Poi se l’idea tattica di Conte è quella dell’inserimento e dell’andare a fare gol bene, ma può fare anche la mezzala normale», ha sottolineato l’ex capitano nerazzurro. «Eriksen? Non vorrei neanche tornarci. È venuta fuori una polemica per quello che ho detto in passato, ma per come l’ho visto la prima volta ho pensato ‘questo non è un giocatore di Conte’. Tutto qui. E infatti ha trovato poco spazio», ha aggiunto.