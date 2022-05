Inter, Marotta e Ausilio lavorano sulle occasioni: “Ma non prima di aver ceduto…”

A maggior ragione va onorato il presente, le rimanenti chance di strappare uno scudetto e nel mezzo una finale di Coppa Italia

La testa è tutta sugli obiettivi ma è inevitabile che un piccolo pensiero vada già al futuro. Sarà infatti un'altra estate non semplice in casa Inter, con la necessità imposta dalla proprietà di realizzare un attivo di mercato di circa 60-70 milioni di euro. Spiega in merito Il Giorno: "Un futuro nebuloso, un'estate che per l'Inter sarà simile a quella di un anno fa, con tanti interrogativi e un lavoro sulle "occasioni" che impegnerà Marotta e Ausilio, non prima di aver ceduto uno o due pezzi da novanta sul mercato. A maggior ragione va onorato il presente, le rimanenti chance di strappare uno scudetto per bissare quello del 2020/21 e nel mezzo una finale di Coppa Italia contro la Juventus".