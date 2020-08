A Bola – Inter, se salta Conte c’è Conceicao oltre ad Allegri. Ma costa caro

L’Inter e Antonio Conte hanno stabilito di incontrarsi, faccia a faccia, al termine dell’Europa League. Il vertice tra l’allenatore e il presidente Zhang sarà decisivo per il futuro. Intanto, di nomi per la panchina dell’Inter se ne fanno diversi.

L’ultimo, rilanciato da A Bola, è quello di Sergio Conceicao, già accostato all’Inter in passato.

“Conceicao ha incontrato il suo agente Luciano D’Onofrio in Belgio ma non per parlare del trasferimento all’Inter. Ma, secondo quanto apprende A Bola, il nome di Conceicao è nell’agenda dell’Inter, così come quello di Massimiliano Allegri, qualora Conte dovesse andare via. Ma Conceicao ha una clausola rescissoria, quindi l’Inter dovrebbe pagare 20 milioni di euro al Porto per strappare l’allenatore ai Dragoes”, scrive A Bola.

Ovviamente, l’ipotesi che l’Inter paghi l’acquisto di un terzo allenatore dovendo, eventualmente, già pagare Spalletti e Conte è assolutamente impensabile.