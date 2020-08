Inter-Conte: le condizioni per andare avanti. CorSport: “Doppio scenario in caso di rottura”

“Il futuro e il faccia a faccia con Steven Zhang possono attendere”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito al post vittoria dell’Inter contro il Bayer Leverkusen che è valsa l’approdo in semifinale di Europa League, rinviato così l’incontro per decidere il futuro del tecnico. L’Inter rimarrà un’altra settimana a Dusseldorf mentre i dirigenti ritorneranno oggi in Italia prima di riprendere la rotta per la Germania nel weekend. Con loro potrebbe esserci anche Steven Zhang, di rientro dalla Cina dopo 5 mesi: “Il presidente sa bene che, quando sarà finita l’avventura in Europa League, dovrà definire il proseguimento del matrimonio o il divorzio con Conte. C’è da trovare un’intesa sui programmi, con tanto di pace, oppure andrà individuata una soluzione per dividere le strade. In quest’ultimo caso il numero uno della lista dei possibili sostituti è Allegri”, commenta il quotidiano.

AGGIORNAMENTI – Al termine della stagione ci sarà, come detto, un faccia a faccia tra Conte e la dirigenza ma “il tecnico ha fatto sapere negli scorsi giorni che intende portare avanti il progetto triennale, ma al numero uno nerazzurro chiederà che le sue indicazioni siano più ascoltate sia nella scelta dei giocatori da acquistare sia in altri aspetti legati alla vita della squadra”, commenta il Corriere dello Sport che evidenzia come la scelta della Juventus di affidare la panchina a Pirlo sembra aver avvicinato Conte all’Inter: “Sembra che negli ultimi giorni la decisione della Juventus di affidarsi a un allenatore non esperto come Pirlo abbia fatto lievitare nella sua testa la convinzione che la prossima stagione il sorpasso ai bianconeri sia possibile”.

SCENARI FUTURI– La società, dal canto suo, non ha intenzione di esonerare Conte ma non è convinta di affidare pieni poteri al tecnico. “Se Conte sceglierà di restare convinto e accettando le condizioni del club (stop agli attacchi in pubblico e condivisione del progetto), saranno contenti. Altrimenti, se capiranno che non crede più in quello che sta facendo e nell’Inter, gli chiederanno di farsi da parte. Come? Rassegnando le dimissioni oppure trovando un accordo per una buonuscita “light”“, commenta il Corriere dello Sport.