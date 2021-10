PIF prende l’Inter? “Arrivano conferme, intesa vicina con Suning. Si può chiudere entro l’anno”

Il fondo sovrano saudita PIF sarebbero davvero vicino a chiudere l'accordo con Suning per l'acquisizione della maggioranza dell'Inter

Lo sostiene il giornalista Enzo Bucchioni che, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, parla di conferme in merito alla trattativa per la cessione del club nerazzurro: