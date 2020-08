Gds – Conte, confronto tra Steven e Jindong Zhang. “Non esiste al mondo che…”

La famiglia Zhang, in questo momento riunita in Cina, sta valutando il da farsi dopo lo sfogo in diretta tv di Antonio Conte. Il tecnico potrebbe essere “perdonato” ma c’è bisogno di un passo indietro da parte dell’allenatore.

“Steven Zhang si è ovviamente consultato con il padre Jindong, fondatore e proprietario del gruppo che controlla il club“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“A Nanchino si aspettano che Conte presenti una lista di rinforzi costosi, ma vogliono vincere e sono disposti ad aprire un’altra volta il portafogli per accontentare il tecnico”. Ma le reazioni fumantine di Conte dovranno assolutamente cessare.

“Il presidente Steven Zhang gli spiegherà che la società non tollererà più sfoghi pubblici, davanti alle telecamere, e certi atteggiamenti di sfida. Non esiste al mondo che un dipendente attacchi frontalmente e davanti a tutti il proprio datore di lavoro, in Cina meno che altrove. Conte dovrà cambiare i comportamenti eccessivi”, evidenzia la Rosea.