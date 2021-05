Gds – Inter, Conte è ancora a Milano: confronto con Zhang già oggi? Entro…

In casa nerazzurra c'è attesa per l'incontro tra il presidente e il tecnico

Archiviata una stagione straordinaria culminata con la vittoria del campionato, in casa Inter l'attenzione adesso è rivolta all'incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte. Un incontro decisivo per capire se ci saranno le condizioni per continuare insieme un percorso intrapreso due stagioni fa.