Serie A, Consiglio Lega straordinario: nessun rinvio delle partite, saranno le ASL a decidere

Marco Macca

E' in corso un consiglio della Lega Serie A, convocato in conference call, per valutare la situazione legata al Covid sul campionato italiano.

Secondo quanto riporta Sky Sport, indiscrezioni provenienti dal Consiglio di Lega riferiscono che non è previsto alcun rinvio delle partite, mentre saranno le ASL, di volta in volta, a decidere come procedere.