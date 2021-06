Interspac-Suning, contatti positivi da un mese. Modalità e tempi del progetto

Interspac, società che punta al modello dell'azionariato popolare per l'Inter, ha un progetto ben preciso: i dettagli

"Nei piani di Interspac, l’obiettivo iniziale sarà quello di valutare l’interesse di tutte le parti coinvolte, dal gradimento dei tifosi che verrà sondato tramite un sondaggio online, (fissato per venerdì 25 giugno) fino alla proprietà del club i cui contatti sono in corso da un mese. E proseguono bene (...)".

QUOTA- "Si parla di una cifra minima di 500 euro, una quota “una tantum” che consentirà a chiunque voglia di diventare azionista del club. Non sarà, insomma, un obolo da pagare anno dopo anno perché l’idea di Cottarelli & Co. è quella di migliorare notevolmente la gestione societaria, trovando sponsor di livello e con investimenti oculati. Amplio il parterre cui si rivolgerà il progetto di azionariato popolare: non solo i 30mila abbonati, mai 6-7 milioni di tifosi nerazzurri italiani per arrivare ai 25 milioni appassionati calcolati a livello planetario. I tempi? Nei desideri l’obiettivo è realizzare il tutto entro fine anno".