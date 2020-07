Conte: “Mi accontenterei che i calciatori provassero l’1% di quello che provo io ora. Tutti…”

Antonio Conte si è fermato a commentare la sconfitta contro il Bologna ai microfoni di Inter TV: “Penso che ci debba essere in noi profonda amarezza e delusione. Io ho questo stato d’animo, mi auguro che anche i miei calciatori lo abbiano. E’ successo qualcosa di imponderabile e che in una grande squadra non deve accadere. C’è poco da chiarire e spiegare. Significa che non siamo una grande squadra e che dobbiamo lavorare per diventarlo. Siamo tutti sotto esame per dimostrare di meritare l’Inter e di poter far parte di un progetto vincente. Io per primo lo devo dimostrare, poi i calciatori e poi tutti quelli che lavorano nell’Inter. Bisogna fare qualcosa di diverso dagli ultimi 8-9 anni. Noi dobbiamo cercare di dare sempre il massimo di partita in partita. Tuttora c’è una qualificazione Champions da blindare. Inevitabile che avevo detto che i margini di errore dovevano essere ridottissimi e quindi non siamo stati bravi e capaci. Io per primo a mantenere la concentrazione. Gli errori commessi oggi ne sono una riprova. Torniamo in campo però con una ferita bella aperta. Queste sono ferite che non sono facili da rimarginare. Almeno per quel che mi riguarda. Questo tipo di sconfitte mi lasciano grande dolore. Mi accontenterei che l’1% di quello che provo io lo provassero i miei calciatori. Esterni? Continuo a chiedergli di spingere”.

(Inter TV)