Cds – Inter-Conte, il passo d’addio. Allegri prima opzione, ma occhio a…

Il tecnico nerazzurro sempre più vicino all'addio. La società si muove per cercare il sostituto

"La presenza in sede, per il secondo giorno di fila, insieme alla dirigenza dell'avvocato Angelo Capellini, l'uomo delle trattative e dei contratti, apre allo scenario dell’addio, con risoluzione dell'accordo in scadenza nel 2022. Se attraverso una buonuscita (come vuole Antonio) o senza, lo vedremo". Se sarà addio, l'Inter si muoverà per cercare il sostituto e la prima opzione è Massimiliano Allegri. "Occhio a Mihajlovic, ma riscuotono consensi pure Fonseca e Sarri, mentre Conte potrebbe godersi un anno sabbatico o imbarcarsi in un nuova avventura. In Premier League la panchina del Tottenham è ancora libera e gli Spurs stravedono per l'allenatore campione d'Italia".