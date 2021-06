Inter, retroscena sull’addio di Conte: “Ad amici avrebbe fatto una confidenza”

SportMediaset svela cosa avrebbe confidato Antonio Conte a persone a lui vicine in merito all'addio all'Inter

Ci sono ancora diverse incognite legate al perché dell'addio di Antonio Conte all'Inter. C'è chi lo lega al ridimensionamento della rosa, chi ad eventuali altri colpi di mercato mancati. SportMediaset, però, rivela un nuovo retroscena legato alla scelta del tecnico di lasciare Appiano: "Non solo il mercato ridimensionato e la differenza di vedute con la proprietà sarebbero alla base del suo addio all'Inter. Antonio Conte avrebbe infatti confessato a persone vicine che nell'ultima stagione si sarebbe sentito talmente solo, per la lontananza del presidente e per la sintonia persa da tempo con la dirigenza, esclusi Zanetti e Oriali, che un altro anno così non sarebbe riuscito a farlo".