Sky – Parole Conte? L’Inter ne condivide l’ambizione e tollera le sue considerazioni

Antonio Conte ha voluto dare una scossa all’Inter con le sue parole. Da una parte il messaggio teso a difendere la società nerazzurra, per chiedere rispetto. Ma anche per scuotere il club e dire che bisogna essere più forti in Lega Calcio. Dichiarazioni che vanno di pari passo al post Verona e si riferivano questa volta al calendario. “Noi non c’eravamo quando l’hanno stilato”. Sicuramente si riferiva al giorno in più di riposo concesso per ben cinque volte alle avversarie affrontante sul campo.

“La società – spiegano a Skysport – che conosce Conte e lo ha preso proprio per questo, condivida la sua ambizione e tolleri proprio per questo le sue considerazioni proprio perché si vuole arrivare alla stessa meta. Serve equilibrio per analizzare questa sua prima stagione in nerazzurro”. L’analisi obiettiva dice che il gap con la Juve non è stato ancora totalmente ridotto, ma ci sono stati grossi passi in avanti e nel mirino c’è la stagione di Leonardo, terminata nel 2011 con 76 punti. Anche allora era stato quasi scudetto. E l’allenatore nerazzurro vuole solo far sparire quel quasi.

(Fonte: SS24)