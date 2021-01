Inter, novità ieri ad Appiano: Conte annulla l’allenamento, i motivi

Lo conosciamo tutti, di solito è uno che concede pochissimo al relax e al riposo. Antonio Conte, però, ieri ha deciso di annullare l’allenamento previsto al centro d’allenamento dell’Inter di Appiano Gentile.

I motivi li spiega l’edizione odierna di Tuttosport:

“Niente allenamento ieri per l’Inter. Conte, dopo la vittoria nel derby, ha infatti annullato la seduta prevista per mercoledì mattina per concedere un giorno di riposo ai suoi giocatori visto che la doppia semifinale di Coppa Italia andrà ad intasare il calendario delle prossime due settimane“.

(Fonte: Tuttosport)