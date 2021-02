Conte: “Abbiamo fatto tutto noi. Non siamo cattivi e la cosa si sta ripetendo troppo spesso”

Sconfitta per 2-1 nell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juve, ne ha parlato a Inter Tv il tecnico dell’Inter Antonio Conte:

“La prestazione c’è stata ed è stata importante. Mi dispiace, abbiamo fatto tutto noi. Due omaggi alla Juve e poi non siamo stati cattivi nel fare gol. È una cosa che si sta ripetendo un po’ troppo spesso. Dobbiamo essere arrabbiati con noi stessi. Puniti al di là dei meriti della Juve, I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, non ci stavano a perdere. A volte sei bravo e fortunato a riprendere alcune partite, altre volte no. Le occasioni le abbiamo avute, ma dobbiamo fare gol. Quello fa la differenza tra vivere e morire. Ora dobbiamo recuperare bene, venerdì abbiamo la Fiorentina e dobbiamo concentrarci perché sarà una partita tosta. Poi penseremo alla Juve. Dobbiamo farci scivolare la delusione di questa sconfitta”.