Giorno di presentazione per Antonio Conte in casa Napoli. Il nuovo tecnico azzurro ha parlato oggi per la prima volta alla stampa: ecco le sue parole: "Ho scelto Napoli per il progetto: ho firmato per tre anni, il club è stato molto chiaro su quello che potremo fare. Il progetto di cui abbiamo parlato è quello di cercare nel più breve tempo possibile di far diventare di nuovo Napoli un'alternativa credibile alle solite note: questo è importante. Il Napoli 14 anni fa è riuscito ad entrare in Europa, si è vinto uno scudetto e l'anno scorso c'è stata un'annata non positiva: c'è da ricostruire e ricominciare, ci vorrà tempo e pazienza. Io sono del pensiero che chi ha tempo non aspetti tempo: cercheremo di prenderci questa responsabilità affinché il Napoli diventi un'alternativa credibile a chi vince di solito lo scudetto. Mi ha dato entusiasmo, ho sentito qualcosa in pancia: siamo qui e non vediamo l'ora di iniziare. Avremo una faccia incazzata, veniamo da un'annata in cui tante cose non sono andate per il verso giusto: dovremo avere una faccia arrabbiata e trasferire la voglia di rivalsa in campo.