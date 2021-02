Conte, costruita un’Inter feroce. “E c’è un gesto del tecnico che ha un valore enorme”

Vittoria sulla Lazio e sorpasso sul Milan: la serata dell'Inter è stata perfetta, ma ora guai a rilassarsi

"Punto di partenza". Così l'ha definito Antonio Conte il sorpasso sul Milan, determinato dall'importante vittoria dell'Inter sulla Lazio di ieri sera. La Gazzetta dello Sport , nella sua edizione odierna, analizza così le parole del tecnico: " Il punto di partenza, in realtà, erano state le scuse del giorno prima, che hanno avuto quasi lo stesso valore di questa vittoria bruciante sullo scudetto: non è da tutti ammettere i propri errori, soprattutto davanti a una telecamera .

Ora la Juventus è tornata solo ad essere una rivale pericolosa quasi quanto il Milan superato ieri sera: il +8 sui bianconeri non è poi meno importante del +1 sul Milan. Ma non è da tutti neanche aver raddrizzato la rotta della stagione. Qualche settimana fa i nerazzurri non avrebbero retto la pressione della Lazio e, magari, la barricata sarebbe caduta. Invece il tecnico ha costruito una squadra difensivamente feroce, beffata solo da una punizione fortunata. E così il fattore San Siro è tornato a pesare dannatamente su questa stagione: l'Inter ha vinto otto gare casalinghe consecutive in Serie A per la prima volta dal febbraio 2017, quando c'era Stefano Pioli alla guida, proprio il rivale appena scavalcato", si legge.