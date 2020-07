Furia Conte al momento del VAR: “Ti hanno chiamato per farti una passeggiata? Di Bello!”

Tutta la furia di Antonio Conte raccolta dalle telecamere e mostrata nel post partita di Roma-Inter negli studi di Pressing Serie A in onda su Italia1. Il tecnico dell’Inter, al momento del consulto VAR da parte dell’arbitro Di Bello, una volta appurata la decisione di convalidare il gol ha abbandonato il terreno di gioco non senza lanciare un monito al direttore di gara reo di aver valutato non in maniera corretta (come poi dimostreranno le immagini nel post partita) l’intervento di Kolarov su Lautaro. Intervento che ha innescato il pareggio dei giallorossi in finale di tempo. Queste le parole catturate dalle telecamere presenti a bordocampo e mandate in onda da Pressing: “Di Bello, ti hanno chiamato per farti una passeggiata? Di Bello!” ha tuonato il tecnico mentre tornava negli spogliatoi dell’Olimpico