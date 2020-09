SM – Conte vuole l’impresa. Ieri ad Appiano grande discorso alla squadra: “Ha chiesto di…”

La stagione 2020-21 dell’Inter è ufficialmente ripartita. Al netto delle tante assenze, Antonio Conte ha potuto lavorare per la prima volta con il gruppo (compresi Nainggolan, Perisic e i nuovi acquisti Hakimi e Kolarov) che proverà a togliere lo scudetto alla Juventus. Per l’allenatore nerazzurro è stata l’occasione per fare il primo discorso alla squadra. Un discorso che trasmette tutta la voglia di vincere del tecnico.

Come riportato da Sport Mediaset, infatti, l’ex ct ha chiesto ai giocatori di ripartire con la convinzione di aver raccolto meno di quanto la squadra meritasse. Ora vuole fame, cattiveria e la testa giusta per fare un altro step di crescita. In attesa dei colpi di mercato. E del sogno Kanté.

(Fonte: Sport Mediaset)