Conte: “Felici di aver riportato l’Inter in finale dopo 10 anni. Dominato contro un’ottima squadra”

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro lo Shakhtar Donetsk e ha analizzato ai microfoni degli addetti ai lavori la gara contro la formazione ucraina allenata da Luis Castro. Ecco le parole dell’allenatore dell’Inter, soddisfatto per il successo dei suoi ragazzi: “C’è grande soddisfazione per me. Vedere la squadra esprimersi a questi livelli e rendere questa partita molto difficile – perché per me lo Shakhtar è una squadra molto forte – una soddisfazione, così come vedere la squadra esprimersi con questa voglia. I ragazzi credono in quello in che facciamo, un calcio molto coraggio. Siamo andati a prendere lo Shakhtar molto alti. Mi preme dire che c’è soddisfazione perché i nostri tifosi hanno ritrovato l’Inter a giocare dopo 10 anni prima una semifinale e poi una finale. Da parte nostra c’è grande voglia di regalare una gioia a tutti, ma sappiamo che affronteremo un avversario forte e dobbiamo prepararci bene come abbiamo fatto contro lo Shakhtar. Penso che lo Shakhtar oggi sia rimasto un po’ sorpreso dal nostro tipo di atteggiamento. Non hanno dei demeriti ma i miei ragazzi hanno grandissimi meriti perché hanno fatto una gara perfetta, togliendo i loro punti di forza e facendo emergere i punti deboli. La mia grande soddisfazione è vedere questo tipo di partita e dominare contro una squadra ottima come lo Shakhtar con un’ottima organizzazione di gioco”.