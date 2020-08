Sky – Inter a lavoro per preparare la semifinale con lo Shakhtar: Conte studia due novità dal 1′

L’Inter prosegue la preparazione alla semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk di Luis Castro, in programma lunedì alle 21. Direttamente da Dusseldorf, quartier generale dei nerazzurri in Germania, Sky Sport fa il punto sulla possibile formazione:

“Conte – che ha schierato la stessa formazione contro Atalanta, Getafe e Bayer Leverkusen – ragiona sui 95 minuti non perdendo di vista la possibilità di giocare i supplementari. Il tecnico è intenzionato a mandare in campo la stessa formazione che ha battuto il Bayer Leverkusen ma valuta due opzioni: Moses ed Eriksen. I due rappresentano sempre alternative valide e Conte li tiene in considerazione, soprattutto a gara in corso ma non solo. L’allenatore leccese potrebbe cambiarne un paio anche dall’inizio. Oltre all’ex Chelsea e il danese, l’altro dubbio riguarda la difesa con Skriniar e Godin a giocarsi un posto.“.

(Fonte: Sky Sport)