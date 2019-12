Kulusevski, presto nuovo incontro con l’Atalanta. Conte ha due nomi in testa per l’Inter

L’Inter si sta muovendo con decisione per arrivare ad Arturo Vidal. La trattativa prosegue, anche se il club blaugrana non sembra così disponibile a lasciare partire il centrocampista. Ma non è l’unica trattativa che sta portando avanti la dirigenza nerazzurra, come spiega La Gazzetta dello Sport:

“In parallelo c’è la pista Kulusevski: in casa Inter non si sono ancora rassegnati all’idea di dover rimandare tutto a giugno, ma lo svedese non è in ogni caso alternativo a Vidal. E presto ci sarà un nuovo incontro con l’Atalanta per trovare la quadratura del cerchio tra l’offerta di 35 milioni presentata dall’Inter e la richiesta di 40 da parte di Percassi. In netto calo le quotazioni di De Paul: il tipo di investimento non convince del tutto, al netto delle considerazioni tecniche. I nomi che ha in testa Conte sono due: Marcos Alonso a sinistra e Llorente per l’attacco. Per il primo la situazione è in stand by, sul secondo è in piedi un’ipotesi di scambio di prestiti con Politano. Ma sull’esterno non va persa di vista la pista che porta alla Fiorentina. Telefoni meno bollenti, qui. Ma lo diventeranno presto”.