Cds – Inter, Conte indossa l’armatura e imbraccia lo scudo. Dalle parti nerazzurre lo faceva…

È stata una gara senza storia: da una parta un’Inter trasformata rispetto alla gara contro il Parma. Dall’altra un Brescia che non ha quasi mai impensierito Handanovic. La squadra di Conte porta a casa tre punti importanti e mantiene una flebile speranza scudetto con la Juve lontana 8 lunghezze. Il giorno dopo la gara di San Siro, il Corriere dello Sport analizza così la vittoria dei nerazzurri: “Fermandosi ai numeri, Conte avrebbe ottenuto dai suoi giocatori tutto quello che aveva invocato nelle ultime settimane, caratterizzate da gare sempre sul filo del rasoio, tra affanni e svarioni vari. In una serata positiva, Conte trova comunque modo di ribadire un concetto già espresso alla vigilia, ovvero l’eccesso di critica nei confronti dell’Inter. Il tecnico leccese indossa l’armatura e imbraccia lo scudo. Dalle parti nerazzurre lo faceva anche Mourinho e tutti sanno come è andata a finire“.

(Corriere dello Sport)