Conte: “Mia scelta strategica confermare i titolari. Anche chi insegue fa fatica”

Il percorso per arrivare ad un traguardo importante non è mai semplice: sono tanti i sacrifici da fare. Il mister ha rimarcato il valore di quanto fatto fino ad oggi.

Le parole di Antonio Conte a Inter TV dopo la vittoria contro il Verona: "Venivamo da due partite giocate bene dove avremmo meritato di più del pareggio. Oggi sapevamo che potevamo soffrire l'aspetto fisico del Verona. E' stata una scelta mia strategica di confermare la stessa formazione, sapevo il momento importante. Non volevo dare grandi stravolgimenti in campo. Penso che anche oggi abbiamo fatto bene. Non è semplice. Ce ne accorgiamo anche con le dirette inseguitrici. Anche chi insegue sta facendo fatica. Il pallone è pesante per noi, ma anche per loro. Noi stiamo portando avanti un ruolino di marcia incredibile. Inimmaginabile fino a qualche tempo fa".

"Se vuoi vincere devi lavorare non solo da un punto di vista calcistico, tattico, sul campo, preparando le partite. Poi c'è un aspetto mentale dove devi lavorare e non è un aspetto secondario. Alla fine ai ragazzi tu indichi un percorso. Sai che se lo vuoi seguire per arrivare alla vittoria non è facile: rinunce, sacrifici, rompimento di scatole da parte dell'allenatore e dello staff. Non tutti sono capaci di mantenere il percorso e si tirano indietro. Se lo percorri capisci che ne vale la pena. I quinti per noi diventano due terzini nella fase difensiva e due ali nella fase offensiva. Sono arrivato a questo tipo di conclusione, prima giocavo a 4. Gli aspetti positivi che ci dà trovare dei quinti con queste caratteristiche sono tanti", ha concluso il mister.