Conte: “Inter? Grande affetto, le auguro di far meglio in Champions. Dumfries e Hakimi…”

Le parole dell'ex allenatore nerazzurro in collegamento con Sky Sport a proposito dell'Inter e non solo

Antonio Conte, ospite di Sky Sport, ha parlato del suo ex calciatore Hakimi ed ha fatto anche l'in bocca al lupo all'Inter per la Champions: "Hakimi psicologicamente ha un po' subito le partite dell'anno scorso col Real Madrid. Il suo sogno è tornare a giocare in quel club da protagonista. Quelle due partite le ricordo benissimo, in particolare il passaggio sciagurato che portò all'1-0 loro in Spagna. Da lì ha lavorato tanto e ho trovato un ragazzo che voleva imparare a lavorare. Ha capito che quello che faceva in fase offensiva non poteva bastare, qualche panchina gli è servita e ora è tra i più forti al mondo. Se lavora ancora sull'ultimo passaggio diventa un crack.