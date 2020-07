Conte: “Ipotecare Champions vuol dire dare stabilità. Altre squadre avevano nostro obiettivo”

Dopo essere passata in svantaggio, l’Inter nel secondo tempo riesce a ribaltare il risultato e trova tre punti fondamentali battendo il Torino 3-1. Al termine della partita il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter Tv:

“Sono molto contento, ma lo ero anche dopo il Verona. Oggi l’episodio negativo c’è stato dopo 20′ dopo che il Torino non aveva superato la metà campo. Ci poteva destabilizzare, ma i ragazzi sono stati sul pezzo e hanno fatto quello che avevamo provato. Meritavano la vittoria, avremmo meritato di più in queste partite. Cerchiamo di essere contenti, ma di prepararci anche per la prossima. Dobbiamo ipotecare in maniera matematica la Champions e farlo in anticipo vuole dire dare stabilità, siamo sempre stati dall’inizio nelle prime 4 stagioni. Abbiamo distacco dalla quinta, Roma, Napoli e Milan sono partite col nostro stesso obiettivo. Dobbiamo continuare a crescere e fare questo tipo di calcio. Finale di stagione può essere una buona palestra, vogliamo fare un calcio aggressivo, vogliamo dominare. È il mio primo anno, sono molto contento ho trovato grande disponibilità dai ragazzi. Abbiamo concesso qualche gol in più, ma siamo la seconda miglior difesa e il secondo miglior attacco. Sono numeri importanti. La strada è quella giusta, facciamo gol e creiamo tante occasioni. Potevamo farne di più. In difesa abbiamo pagato degli episodi particolari, come oggi. Samir è un orologio svizzero che non sbaglia mai, oggi ha commesso questo errore. Sono errori individuali che abbiamo pagato a caro prezzo. Importante la mentalità di voler fare la partita, ci esponiamo a qualche ripartenza a qualche contropiede, ma è la strada giusta sia per l’Italia che per l’Europa”.