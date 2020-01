Conte ha convinto Marotta: Inter ancora sul mercato. In casa nerazzurra sono sicuri di…

Ultimo giorno di mercato, Inter alla ricerca della ciliegina in attacco. Conte spinge per avere Giroud, Marotta si sta muovendo per avere l’attaccante e per accontentare il tecnico.

“L’ultimo sprint del mercato che chiude stasera alle 20 avrà riflessi sulla corsa scudetto: Inter e Lazio si stanno contendendo Olivier Giroud, 33 anni compiuti, campione del mondo con la Francia e panchinaro nel Chelsea. Lotito ha approfittato delle riflessioni nerazzurre e si è lanciato nell’operazione, sfidando il Tottenham di Mourinho. Ma dopo il quarto di finale di Coppa Italia con la Fiorentina, Conte ha convinto Marotta della necessità di prendere un altro attaccante visto che Sanchez, dopo il lungo infortunio, è ancora indietro di condizione. Così si prevede l’arrivo in volata. Le ultime ore saranno cariche di tensione. La Lazio, al momento, non ha un piano B. L’Inter, invece, si tiene pronta la carta di riserva, l’algerino Islam Slimani, di proprietà del Leicester, adesso in Francia al Monaco. Ma a Milano sono convinti di avere le carte in regola per chiudere con il gigante francese. E Conte, che Giroud l’ha allenato, potrebbe essere la carta per beffare la concorrenza. Il Chelsea libererà il suo bomber di scorta solo se troverà un sostituto: ieri i Blues hanno aumentato a 10 milioni l’offerta per il belga Mertens, ma il Napoli risponde picche. Il mercato è un gioco di incastri: se Slimani dovesse andare a Milano, il Monaco chiederebbe Kalinic alla Roma che potrebbe prendere il giovane Favilli dal Genoa”, spiega il Corriere della Sera.