Sky – Inter-Slimani, c’è l’ok del Monaco. Si tratta con il Leicester: il nodo da sciogliere

L’Inter, tornata a informarsi anche sulla situazione di Olivier Giroud, continua a sondare il terreno per un attaccante in queste ultime ore di calciomercato.

In giornata è uscito anche il nome di Islam Slimani, di proprietà del Leicester ma attualmente in prestito al Monaco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe l’ok del club del Principato per liberare il giocatore, mentre manca ancora l’accordo tra Inter e Leicester sulle cifre del prestito e del diritto di riscatto. La pista resta complicata, ma si continua a trattare.

(Fonte: Sky Sport)