Conte: “Mazzata psicologica importante, c’è rammarico. La risposta della squadra…”

Antonio Conte a Inter TV: “All’inizio del primo tempo abbiamo preso gol dopo due minuti, è stata una mazzata psicologica importante. Al tempo stesso abbiamo ripreso a giocare, abbiamo un po’ sofferto il fatto di essere andati in svantaggio. Poi abbiamo ribattuto colpo su colpo. Il Verona è una squadra molto fisica, o giochi al loro livello o ti mette in difficoltà, ti viene a prendere uomo contro uomo. La risposta dei ragazzi dal punto di vista dell’impegno e della voglia è stata importante, hanno fatto cose importanti. C’è rammarico aver lasciato due punti a 4 minuti dalla fine con l’unico tiro in porta fatto dal Verona nel secondo tempo. La cosa positiva è che andiamo in vantaggio. L’aspetto negativo è che non riusciamo a gestire bene la situazione. A volte ci sono situazioni poco fortunate in altre ci mettiamo noi degli errori. Possiamo migliorare e dobbiamo cercare di evitare. Cerchiamo di lavorare tanto, sotto tutti i punti vista e cercare di alzare il livello. La partita la prepari in base all’avversario, loro portavano pressione in ogni zona del campo. Alla fine quando c’è una forte pressione come la portiamo noi è inevitabile che si continui a fraseggiare. La cosa più efficace è andare sugli attaccanti e se riesci a giocare con loro puoi andare in porta, ci è capitato diverse volte”.