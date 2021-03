Sky – Conte, la media punti supera pure Mourinho: il confronto con gli altri allenatori

L'allenatore nerazzurro ha cambiato soprattutto la mentalità dei giocatori e dell'ambiente che sta diventando più resistente davanti alle pressioni

L'allenatore nerazzurro potrà quindi preparare la gara con il Bologna solo due giorni prima rispetto alla sfida che si giocherà il 3 aprile alle 20.45. Intanto basta fare due conti per dire che il tecnico pugliese è il miglior allenatore degli ultimi venticinque anni in casa Inter. Si scopre mettendo a confronto la sua media punti con quella degli ultimi sette allenatori che si sono seduti sulla sua stessa panchina.

Mister Conte , in un anno e mezzo a Milano, ha superato anche José Mourinho . L'allenatore italiano ha una media punta di 2.26 punti a match, Mou ne faceva 2.18 a partita. Terzo Mancini: 2.01 punti a gara. Seguono Cuper (1.93 di media punti); Simoni (1.91), Spalletti (1.86) e Lippi (1.69). Nel rendimento del tecnico in generale aveva fatto meglio solo nella terza stagione con la Juve e alla prima col Chelsea.

Conte ha dimostrato di avere grande carattere. Di riuscire a sterzare la mentalità dell'Inter che spesso nei momenti importanti crollava al suolo. La sta guidando in mezzo ad un momento delicato, legato alle vicissitudini societarie, alle tanti voci che circondano la possibile cessione di almeno parte delle quote del gruppo Suning. Ha fatto capire a tutti qual è la forza del suo lavoro, con quello ha convinto la squadra a fare il suo, ad essere determinata nell'inseguire i propri obiettivi.

Ha un gruppo di fedelissimi, cambia poco quando trova le sue certezze e spera di ritrovarle quando i suoi staranno meglio e alla fine di questa pausa che per alcuni ha facilitato le cose dell'Inter. Per Conte invece no, perché ci sarà da recuperare la gara col Sassuolo subito dopo la sfida col Bologna, il 7 aprile, alle 18.45. Qualcuno aveva parlato del vantaggio di poter preparare le gare di settimane in settimana. Le Nazionali hanno fermato una catena di otto vittorie. Il covid ha scompigliato i piani. Ma l'allenatore e i suoi proveranno a farsi trovare pronti.