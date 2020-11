Inter, Conte senza mezzi termini: “Ha indirizzato alla squadra un messaggio forte e chiaro”

O la va o la spacca, stavolta per davvero. L’Inter non ha più scelta e deve riscattare obbligatoriamente il proprio cammino in Champions League, stasera, contro il Real Madrid. Per sperare infatti nel passaggio del turno, i nerazzurri dovranno almeno non perdere coi Blancos. E Antonio Conte è il primo a credere nella qualificazione, come spiega la Gazzetta dello Sport: “Antonio un indirizzo forte e chiaro l’ha dato: «Non abbiamo vie di scampo, è una finale, dobbiamo cercare di vincere. Ci servono 7 o 9 punti per qualificarci. Ma la gara di Madrid ci ha detto che se vogliamo, possiamo».

Yes we can, lo diceva pure Barack Obama. Ed è da quella sera di tre settimane fa che riparte l’Inter. Passare il turno vale circa 10 milioni, per le casse. Ma vale persino di più per l’autostima dell’Inter. È come un trampolino, a sentire Conte: «Non abbiamo ancora fatto il salto, dobbiamo assumerci tutti le responsabilità: io, i giocatori e il club. Va rivisto qualcosa: per essere competitivi dobbiamo alzare i livelli di concentrazione, fame, cattiveria». Non farlo stasera, in fondo, avrebbe l’amarissimo sapore di un tradimento bis, dopo i primi 60 minuti con il Torino. Meglio di no. Perché è una finale”, si legge.