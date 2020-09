Inter, Conte vuole altri muscoli a centrocampo: scartata l’idea Ndombele, occhio a Sissoko

Inter e Tottenham, dopo l’affare Eriksen, potrebbero presto imbastire una nuova trattativa: protagonista, questa volta, è Milan Skriniar, scivolato indietro nelle gerarchie di Conte e obiettivo di mercato di Mourinho. Secondo Tuttosport, nei dialoghi tra i due club, potrebbe rispuntare il nome di Moussa Sissoko, cenrocampista francese più volte accostato ai nerazzurri in passato:

“Con il Tottenham la trattativa è aperta, anche se – al momento – la distanza tra le parti (l’Inter chiede 60 milioni, gli inglesi ne hanno offerti 30 più una lunga serie di bonus per arrivare a 45) è siderale. Però, il fatto che Steve Hitchen, dt degli Spurs, sia piombato a Milano per parlare con l’entourage di Skriniar, fa pensare che le parti si sforzeranno per trovare un’intesa. Al momento la trattativa non comprende scambi né contropartite, però – in un mercato dove conta anche l’inventiva – scartata l’opzione Ndombele (che Daniel Levy, presidente del Tottenham, non intende cedere) potrebbe riaffacciarsi l’opzione che porta a Moussa Sissoko, che finora è stato titolare (e ha deluso) solo in Europa League contro la Lokomotiv Plovdiv: Conte infatti ha chiesto ulteriori muscoli a centrocampo, mentre José Mourinho, dopo l’addio di Vertonghen, ha necessità di assicurarsi un big in difesa“.