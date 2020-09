Mercato Inter, Mourinho blinda Ndombele: “Adesso credo in lui, può fare bene per il Tottenham”

Josè Mourinho chiude le porte all’Inter per Tanguy Ndombele. L’allenatore portoghese, intervenuto in conferenza stampa la termine della partita di Europa League contro il Lokomotiv Plovdiv (vinta dagli Spurs 2-1), ha elogiato non poco il centrocampista francese, match winner dell’incontro, accostato più volte ai nerazzurri. Ecco le sue parole:

“Tanguy è in un processo di crescita. La scorsa stagione non lo era. Era bloccato in una situazione in cui non riuscivo a vedere l’evoluzione. Ora è in un momento in cui si sta allenando molto, molto bene. Oggi ci ha dato quello che ci serviva negli ultimi 30 minuti. Adesso credo in Tanguy. Non ho mai dubitato delle sue capacità ma la scorsa stagione ho dubitato del suo impegno e della sua motivazione. Ora penso che Tanguy possa fare bene per noi“.

(Fonte: football.london)