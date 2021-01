Ordine: “A Conte non perdonano la Juve”. E Zazzaroni e Cruciani discutono: “Un cretino chi…”

«Conte era stato messo in croce già quando aveva collezionato otto vittorie consecutive». Franco Ordine, a Tiki Taka, ha parlato così di Conte e della sua Inter e sui tifosi: «Lo hanno criticato anche quando vinceva perché non faceva giocare Eriksen. Quando lo ha fatto giocare non ha convinto se permettete. Il problema di fondo è uno solo. Siccome lui per la maggior parte degli interisti ha il peccato originale di essere stato juventino non va bene». E così si è aperto il dibattito in merito.

«Una cretinata, basta che vinca e non importerà nulla della sua juventinità. Nessuno gli imputa il fatto di essere juventino. Non è vero. Non glielo perdona la società se perde, mica non glielo perdona il tifoso. Superiamo questa cosa dell’ex juventino. È stato in Nazionale, al Chelsea, la Juve non c’entra più niente e nessun interista lo giudica per quello, neanche il più becero. Poi se vogliamo leggere quattro stronzi sul web…», ha replicato Cruciani.

Zazzaroni invece era d’accordo con Ordine: «Ha ragione lui. Se vince glielo perdonano, se perde invece no. Ma sì che c’è questa cosa nei confronti di Conte. Prova a credermi, Cruciani. Io al giornale ho un caporedattore che è una persona intelligente, molto intelligente che non glielo perdona il fatto di essere juventino. Nella sconfitta aggiungono questo elemento». «No, ma è un cretino. Si può dire. Chi imputa a Conte il suo essere juventino è un’idiota», ha replicato Cruciani.

(Fonte: Italia1)