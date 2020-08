Inter-Conte avanti insieme? “Antonio ha iniziato a ‘parlare’ di futuro. Con 2 scelte drastiche”

Il futuro è ancora da decidere. Per quello, ci sarà tempo una volta terminata la campagna di Germania. Sperando che si torni a casa con un trofeo. Intanto, però, come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, nella partita tra Inter e Bayer Leverkusen di ieri, Antonio Conte ha mandato già segnali per la squadra del futuro. Due scelte drastiche, che a dire il vero si ripetono da qualche partita: fuori Skriniar e Candreva. Che siano segnali per il 2020-21? Scrive Repubblica:

“Conte ha già iniziato a mandare messaggi anche per la squadra del futuro: fuori Skriniar, a cui ha preferito un redivivo Godin, e che può partire (magari al Tottenham per Ndombelé). Fuori Candreva, scivolato al terzo posto delle gerarchie in fascia dietro a D’Ambrosio e Moses e virtualmente al quarto, visto che tra qualche settimana lì ci sarà Hakimi. Se futuro ci sarà, Conte ripartirà da scelte drastiche come quelle“.

(Fonte: Repubblica)