VIDEO / Inter, Conte: “Semifinale meritata, guardiamo al massimo. Abbiamo sei giorni per…”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Bayer Leverkusen, Antonio Conte ha parlato così della semifinale di Europa League in programma lunedì 17 agosto:

“Cosa servirà in semifinale? Innanzitutto bisogna vedere chi affronteremo, c’è Shakhtar contro Basilea che sono due squadre che hanno caratteristiche diverse. Lo Shakhtar l’abbiamo visto anche con l’Atalanta, è un’ottima squadra, dotata di tanti individualità, ha molti brasiliani ed è abituata a questa competizione. Il Basilea è arrivato a giocarsi i quarti con dei risultati importanti, saremo lì a guardare la partita e avremo sei giorni per prepararla nel migliore dei modi sapendo e ribadendo il concetto che abbiamo meritato di arrivare in semifinale. Ora l’ambizione e la voglia deve essere quella di guardare al massimo, al tempo stesso dobbiamo meritarlo di giocarci la finale e dovremo essere bravi, recuperando energie e avendo tempo per preparare bene la partita con il prossimo avversario”.