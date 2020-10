Conte: “Il Parma si è snaturato per contenerci. Dobbiamo capire il perché di tanti gol sbagliati”

Finisce 2-2 tra Inter e Parma a San Siro. Sotto di due gol, i nerazzurri agguantano il pareggio con i gol di Brozovic e Perisic. Ai microfoni di Inter Tv ha parlato il tecnico Antonio Conte:

“Non è la prima volta che creiamo tanto, ma non solo con gli attaccanti. Dobbiamo diventare più cinici e più cattivi. Possiamo parlare di tutto, ma poi conta quante volte fai gol. Dobbiamo sicuramente migliorare, altrimenti parliamo di pareggi. Partite stradominate ma che lasciano l’amaro in bocca. Ci complichiamo noi le cose, se fai gol parliamo di un’altra partita. Se non fai gol dai ragione all’avversario che viene qui per difendersi. Il Parma si è snaturato per cercare di limitarci, ma anche snaturandoci se noi fossimo stati più determinati parleremmo di una partita vinta. Concediamo pochissimo, ma in quel poco ci fanno gol. Se guardiamo in maniera obiettiva le prestazioni che stiamo facendo da una parte sei soddisfatto, dall’altra sei molto arrabbiato. Dobbiamo capire il perché”.